Захарян: могу поучиться у Овечкина удару. Было бы у него больше времени, больше бы забил

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о выступлении российского хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче с «Амкалом».



«Овечкин — супер, забил гол. Было бы больше времени, больше бы забил. Чего ему не хватает? Может быть, техники. Видел, как каткок Майка убрал корпусом. Хоккей, хоккей, куда там Майку против него? Чему могу у него поучиться? Такому удару», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».



Напомним, Овечкин открыл счёт в этой встрече на 11-й минуте. Примечательно, что хоккеист вывел команду на поле в капитанской повязке. Матч «Динамо» — «Амкал», прошедший на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершился победой бело-голубых со счётом 5:0.