Рияд Марез готов подписать новый долгосрочный контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез готов подписать новый долгосрочный контракт с действующими чемпионами Англии. Об этом сообщает The Sun.

Нынешнее соглашение алжирского вингера истекает летом 2023 года. По этому контракту с «Манчестер Сити» Рияд Марез получает около € 185 тыс. в неделю.

По информации источника, у клуба и игрока есть планы о начале переговоров по продлению соглашения в течение следующего месяца. Отмечается, что 31-летний Рияд Марез хотел бы завершить карьеру в английском клубе. В сообщении говорится, что алжирский игрок занимает сильную позицию в переговорах с клубом, поскольку Габриэл Жезус настроен на переход в «Арсенал», а будущее Рахима Стерлинга в манчестерском клубе вызывает сомнения.

Отмечается, что приоритетом Мареза является заключение ещё одного трёхлетнего контракта с клубом с возможностью продления на один сезон. «Сити» не хочет терять игрока бесплатно, и в клубе уверены, что условия будут легко согласованы.