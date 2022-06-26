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Яровинский раскрыл уровень зарплат новичков «Рубина»

Яровинский раскрыл уровень зарплат новичков «Рубина»
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский раскрыл уровень зарплат новичков казанского клуба. Также специалист опроверг информацию СМИ о том, что Джоэль Фамейе будет получать в стане «Рубина» 48 миллионов рублей в год.

«В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провёл хорошую переговорную работу. Проще сказать, что мы насыпали денег, хотя наш менеджмент хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подаётся в СМИ.

Предлагали ли мы новичкам больше, чем они получали в прошлых клубах? Ну точно не в два раза, как пишут. Ни у кого из пришедших к нам в трансферное окно игроков нет такого роста зарплаты. Средние зарплаты новичков — примерно от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц.

СМИ писали, что Фамейе будет получать 48 миллионов рублей в год? Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере «Рубин» не платил никаких бонусов. Эта информация и близко не соответствует действительности, цифры просто взяты из воздуха. Возможно, их каким-то образом вбрасывает агент, который предлагал Фамейе другим клубам, но не мог представлять его интересы с юридической точки зрения. Знаю, что Джоэля предлагали командам РПЛ, хотя игрок об этом даже не подозревал. Мы знаем, кто этот агент.

Когда «Рубин» быстро и напрямую договорился с футболистом о переходе, видимо, агента это каким-то образом задело. Он был лишён возможности заработать на этом трансфере, поэтому распускает слухи. А рассказы про 48 миллионов в год — это просто ложь. У Фамейе даже близко нет такой зарплаты», — приводит слова Яровинского «Спорт-экспресс».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел из Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), которая позже была переименована в Первую Лигу. Представители казанского клуба неоднократно заявляли о желании вернуться в РПЛ за один сезон.

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