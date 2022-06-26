Бернарду Силва предлагал себя «Барселоне», во время переговоров о переходе Феррана Торреса

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва предлагал свои услуги испанской «Барселоне» в то время, когда представители каталонского клуба приезжали на итоговые переговоры о трансфере нападающего английского клуба Феррана Торреса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Бернарду Силва мечтает играть за «Барселону» с детства. Прошлой зимой несколько представителей ФК «Барселона» приезжали в Манчестер, чтобы завершить подписание Феррана Торреса. В ходе одной из таких поездок Бернарду Силва встретился с каталонскими руководителями. Сообщается, что португалец посоветовал им принять во внимание то, что он очень классный игрок и он хотел бы, чтобы его подписали.
Представители «сине-гранатовых» восприняли это в первую очередь как шутку футболиста, поскольку общение было очень коротким. Однако через несколько дней один из руководителей «Барселоны» нашёл в своём телефоне сообщение от Бернарду Силвы, в котором говорилось, что, если они имеют возможность подписать его, он очень хочет присоединиться к испанскому клубу.
Сообщается, что переход Бернарду станет возможным в случае ухода Френки де Йонга.
- 26 июня 2022
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