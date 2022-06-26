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Макманаман: не думаю, что «Ливерпулю» нужно приобретать новых игроков. Куда они их денут?

Макманаман: не думаю, что «Ливерпулю» нужно приобретать новых игроков. Куда они их денут?
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стив Макманаман поделился мнением о возможных дополнительных приобретениях английского клуба в летнее трансферное окно.

«Я не думаю, что «Ливерпулю» нужно покупать новых футболистов летом. Куда они их денут? Этим летом они уже заключили три контракта. Некоторым игрокам придётся уйти, потому что места для всех не хватит. Сделать всех игроков счастливыми сейчас так же сложно, как собрать их в одну команду. Некоторые уже уходят, и «Ливерпуль» начинает возвращать часть потраченных денег. Это имеет смысл», — приводит слова Макманамана Liverpool Echo.

«Ливерпуль» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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