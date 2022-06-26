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Робби Фаулер заявил, что «Ливерпуль» не пойдёт на условия Салаха по новому контракту

Робби Фаулер заявил, что «Ливерпуль» не пойдёт на условия Салаха по новому контракту
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Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о ситуации с заключением нового контракта с нападающим клуба Мохамедом Салахом.

«После ухода Садио Мане я должен признаться, что заинтригован развитием событий в ситуации, с новым контрактом Мохамеда Салаха.

Я не буду притворяться, что знаю, что происходит с его контрактом, но ясно, что ответ таков: ничего особенного. И это оставляет так много вопросов без ответа. Очевидно одно: клуб провёл несколько очень чётких, точных и бесстрастных расчетов с Мане. В апреле ему исполнится 31 год, он хотел получить огромный контракт как один из лучших игроков в мире. Я не виню его за это. На данный момент Мане равен практически каждой звезде мирового класса, и он справедливо хотел этого признания, учитывая текущую ориентированность на последний крупный контракт в своей карьере.

Однако то, что «Ливерпуль», очевидно, сделал, это провёл свою аналитику — что, к их чести, они делают очень хорошо — и решил, что продажа Мане, чтобы купить Дарвина Нуньеса и сохранить структуру заработной платы, была правильным решением для клуба. Напрашивается вопрос, какие расчеты они провели в отношении Салаха?

Опять же, я не знаю всех ответов, но что мне ясно, так это то, что они не будут нарушать свою структуру заработной платы, чтобы удержать его. Если бы они были готовы к этому, это бы уже произошло. Но послушайте, я не могу винить Салаха за то, что он хочет сохранить высокий уровень зарплаты, как это сделал Мане. Он обладатель «Золотой бутсы» Премьер-лиги, он футболист года и входит в первую тройку претендентов на получение «Золотого мяча».

Какую зарплату получает игрок, входящий в тройку лучших в мире? Он, очевидно, считает, что это больше, чем предлагает «Ливерпуль». Но если мой старый клуб проводит сложные расчёты, то и Салах тоже — а это никогда не может быть точной наукой. Я думаю, что его слова о том, что независимо от того, что произойдет с его контрактом, он останется на «Энфилде» в следующем сезоне, были явной угрозой.

Вот что он предлагает: отдай мне деньги или потеряй меня бесплатно. Что, опять же, достаточно справедливо и это его право. Он знает, что за последние несколько лет он заслуживает такой же зарплаты, как Кевин Де Брёйне, Криштиану Роналду, Джейдон Санчо и Ромелу Лукаку, которые являются лучшими игроками Премьер-лиги», — приводит слова Фаулера Mirror.

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