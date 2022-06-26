Газзаев — об Овечкине в футболе: все лишний раз убедились, что он — выдающаяся личность

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении российского хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

«Александр Овечкин — выдающийся спортсмен современности. Если человек талантлив, то он талантлив во всём. Может, у него нет каких-то специфических навыков игры в футбол, но он продемонстрировал свои бомбардирские качества, с чем я его и поздравляю. Мы все лишний раз убедились, что он выдающаяся личность и спортсмен. Если бы он начал карьеру не хоккеиста, а футболиста, то находился бы на таком же высоком уровне, на каком он находится сейчас в мировом хоккее», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.