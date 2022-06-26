Глава «Оренбурга» — о Хачатурянце: не доверяю слухам, но за карьеру понял — они сбываются

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию, что глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц подаст в отставку завтра, 27 июня.

«Я не слышал о том, что Хачатурянц хочет объявить клубам о своём уходе. Знаю, что 27 июня будет собрание Российской Премьер-Лиги, но, что будет обсуждаться на собрании, пока неизвестно. Верю ли я, что Хачатурянц уйдёт? Ничего не могу сказать, я не особо доверяю слухам, но за свою долгую карьеру и жизнь понял, что слухи часто сбываются», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста президента РПЛ по собственному желанию по окончании сезона-2021/2022. Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности главы лиги в октябре прошлого года, после того как бывший президент РПЛ Сергей Прядкин покинул пост.