Мама Овечкина: благодарны футбольному «Динамо». Дали возможность сыну осуществить мечту

Татьяна Овечкина, мама российского хоккеиста Александра Овечкина, прокомментировала участие сына в товарищеском матче футбольного «Динамо» с «Амкалом» (5:0). 36-летний спортсмен вышел за динамовцев с капитанской повязкой и забил первый гол команды.
«Я очень рада, что Саша вчера сыграл за родное для него «Динамо» в таком матче, на шикарном стадионе. Очень благодарны футбольному «Динамо» за то, что пошли сыну навстречу. Это было большое событие. Вчера Саша осуществил свою мечту и сыграл в футбол. Спасибо большое «Динамо» за это.
Тем более Саша ещё и гол забил! Причём не какой-то, чтобы кто-то куда-то выбежал, специально на него отдал, прыгнул не в ту сторону. Всё было по-честному, и Саша забил самый настоящий гол. Было понятно, что идёт настоящий матч, никто не поддавался», — рассказала Татьяна Овечкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 26 июня 2022
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