«Локомотив» обыграл «Велес» в первом летнем товарищеском матче

Сегодня, 26 июня, «Локомотив» сыграл товарищеский матч с «Велесом». Встреча прошла в закрытом режиме на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в самом начале встречи. На первой минуте отличился нападающий «Велеса» Геворк Саркисян. На 50-й минуте ответный мяч забил форвард «Локомотива» Вадим Раков. На 78-й минуте новичок железнодорожников защитник Лукас Фассон вывел свою команду вперёд.



Отметим, что матч с «Велесом» стал для «Локомотива» первым в рамках подготовки к сезону-2022/2023.



По итогам минувшей кампании железнодорожники заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». «Велес» занял 13-ю строчку в таблице Футбольной национальной лиги, которая теперь называется Первой лигой.