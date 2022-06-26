Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» обыграл «Велес» в первом летнем товарищеском матче

«Локомотив» обыграл «Велес» в первом летнем товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 26 июня, «Локомотив» сыграл товарищеский матч с «Велесом». Встреча прошла в закрытом режиме на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в самом начале встречи. На первой минуте отличился нападающий «Велеса» Геворк Саркисян. На 50-й минуте ответный мяч забил форвард «Локомотива» Вадим Раков. На 78-й минуте новичок железнодорожников защитник Лукас Фассон вывел свою команду вперёд.

Отметим, что матч с «Велесом» стал для «Локомотива» первым в рамках подготовки к сезону-2022/2023.

По итогам минувшей кампании железнодорожники заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». «Велес» занял 13-ю строчку в таблице Футбольной национальной лиги, которая теперь называется Первой лигой.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
26 июня 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Велес
Москва, Россия
0:1 Саркисян – 1'   1:1 Раков – 50'   2:1 Фассон – 78'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022