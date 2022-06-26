Агент высказался о будущем Малкома и Клаудиньо в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо и нападающего санкт-петербургской команды Малкома, высказался о будущем футболистов в стане сине-бело-голубых.

«Малком хочет остаться в «Зените» и продолжить выступление за клуб. «Бенфика» и Клаудиньо? Это неправда, со мной из португальского клуба никто не связался. Клаудиньо, как и Малком, остаётся в «Зените», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Контракт 25-летнего бразильца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Клаудиньо является игроком «Зенита» с августа 2021 года. Соглашение 25-летнего футболиста с сине-бело-голубыми действует до июня 2026 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает хавбека в € 18 млн.

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