Daily Telegraph: «МЮ» согласовал сумму выкупа де Йонга, увеличив предложение на € 20 млн

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Изначально английский клуб предлагал за 25-летнего футболиста € 60 млн, но получил отказ. Сейчас манкунианцы готовы увеличить предложение до € 80 млн, что должно устроить испанский клуб. Об этом сообщает Daily Telegraph. По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» пошёл на компромисс ради подписания нидерландского игрока.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Аякса», который тренировал действующий наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Именно он хочет видеть Френки в своей новой команде. В минувшем сезоне де Йонг в 46 матчах забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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