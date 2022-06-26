Экс-глава ФИФА Блаттер: Инфантино хочет уничтожить меня и всё, что я создал

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о действующем главе организации Джанни Инфантино.



«Я хочу обелить своё имя. Когда я пришёл, ФИФА была ничем. Когда я уходил, мы были международной организацией, сильной в экономическом, социальном, культурном и даже политическом плане.



Я не знаю почему, но Инфантино против меня. Он даже пытается сфабриковать дело против меня. Он хочет уничтожить не только меня, но и всё, что я сделал, потому что считает, что у него всё получается лучше.



Меня обвиняют в преступлениях, в том, что я вор. Это абсурд. Я не знаю, почему я оказался в суде. Я уверен, что тысячи, если не миллионы футболистов тоже не понимают этого.



Я не мстительный человек, но хочу, чтобы меня оправдали. Это вопрос моей чести и чести футбола, который я создал. Я создавал его не один, а вместе с сотнями людей, которые работали над тем, чтобы сделать футбол таким, какой он есть сегодня. У футбола более двух миллиардов болельщиков. Такого количества нет ни у какого другого спорта», — цитирует Блаттера RTS.

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