Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-глава ФИФА Блаттер: Инфантино хочет уничтожить меня и всё, что я создал

Экс-глава ФИФА Блаттер: Инфантино хочет уничтожить меня и всё, что я создал
Комментарии

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о действующем главе организации Джанни Инфантино.

«Я хочу обелить своё имя. Когда я пришёл, ФИФА была ничем. Когда я уходил, мы были международной организацией, сильной в экономическом, социальном, культурном и даже политическом плане.

Я не знаю почему, но Инфантино против меня. Он даже пытается сфабриковать дело против меня. Он хочет уничтожить не только меня, но и всё, что я сделал, потому что считает, что у него всё получается лучше.

Меня обвиняют в преступлениях, в том, что я вор. Это абсурд. Я не знаю, почему я оказался в суде. Я уверен, что тысячи, если не миллионы футболистов тоже не понимают этого.

Я не мстительный человек, но хочу, чтобы меня оправдали. Это вопрос моей чести и чести футбола, который я создал. Я создавал его не один, а вместе с сотнями людей, которые работали над тем, чтобы сделать футбол таким, какой он есть сегодня. У футбола более двух миллиардов болельщиков. Такого количества нет ни у какого другого спорта», — цитирует Блаттера RTS.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:

Новость по теме
Прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для Блаттера и Платини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022