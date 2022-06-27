Источник: Суарес перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси», выступающий в американской лиге МЛС, подписал контракт с экс-нападающим мадридского «Атлетико» Луисом Суаресом, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, уругвайский футболист, находящийся в статусе свободного агента, подписал с новым клубом контракт сроком на один сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы итальянские «Фиорентина» и «Аталанта», а также «Астон Вилла», «Аякс» и «Ривер Плейт».

В минувшем сезоне Суарес провёл 45 матчей во всех турнирах за «Атлетико», забив 13 мячей и сделав две результативные передачи.

Текущая рыночная стоимость 35-летнего нападающего, согласно данным портала Transfermarkt, составляет € 8 млн.

Суарес («Атлетико М») чуть не забил головой в падении.