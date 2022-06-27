Глушенков: когда сказали, что «Крылья» могут меня подписать, я ни о чём другом не думал

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился эмоциями от полноценного перехода в самарский клуб.

«Мы завершили сезон, после игры у нас был общий сбор с командой. Я попрощался с тренерами, руководством, с ребятами. Но все мне сказали – ждём тебя обратно. Я был очень рад это слышать. Это было важно для меня. Но на тот момент я, конечно, не мог предвидеть ситуацию наперед. Под конец отпуска мне позвонил агент и сказал, что «Крылья» хотят меня выкупить и подписать полноценный контракт.

Были ли мысли о «Спартаке», повлияло ли как-то, что там поменялся тренер? Нет, это никак не повлияло. Когда мне сказали, что «Крылья» могут меня подписать, я ни о чём другом не думал.

Огромная заслуга в моём переходе, конечно, Сергея Александровича Корниленко и Игоря Витальевича Осинькина. Сергей Александрович сразу сказал, что ждёт меня в команде. Мы хорошо пообщались. Он сделал всё возможное, чтобы трансфер состоялся. Я ему очень благодарен за то, что я здесь. С Игорем Витальевичем мы работаем давно, я знаю его требования, он знает мои возможности. Я рад возможности работать под его руководством.

Не было ли по ходу прошлого сезона желания остаться в «Крыльях»? Такое желание было. Я не скрывал, что хочу здесь остаться. В Самаре классный тренерский штаб, дружная команда, замечательные болельщики – играть здесь одно удовольствие.

Во второй части прошлого чемпионата я стал играть лучше – мы даже обсуждали это с отцом. Всё дело в том, что летние сборы я проводил со «Спартаком». Потом, когда пошла речь о моей аренде, было много вопросов, поэтому решение затянулось. Я пропустил определенный отрезок подготовки. К тому же, играть я мог только с 3-го тура. Это привело к тому, что я растерял форму. Зимой я провёл полноценные сборы с «Крыльями», и это помогло мне иначе заиграть во второй части чемпионата.

Ощущаю ли новую роль после ухода Сарвели и Зиньковского? Да, но я не могу сказать, что только на мне лежит ответственность за атаку. У нас есть и другие ребята, мы сильны командной игрой. Вообще, можно сказать, что у нас вся команда так или иначе участвует в атакующих действиях. А Зиньковскому и Сарвели желаю только удачи, чтобы они проявили себя в лучшем свете.

У меня индивидуальных целей нет. Чем больше голов и голевых передач сделаю, тем лучше. Цели и задачи – только командные. Подняться как можно выше в таблице, выигрывать в каждом матче. Радовать наших болельщиков.

Нынешний Глушенков сделал бы пас Пиняеву на пустые ворота? Сделал бы», – цитирует Глушенкова официальный сайт клуба.