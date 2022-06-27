Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Солидарность Арены» в Самаре заявил о готовности стадиона к введению Fan ID

Директор «Солидарность Арены» в Самаре заявил о готовности стадиона к введению Fan ID
Комментарии

Директор «Солидарность Арены» – домашнего стадиона «Крыльев Советов» – Виталий Иванов прокомментировал готовность стадиона к введению Fan ID.

«Стадион «Солидарность Арена» готов к вводу в эксплуатацию в связи с введением Fan ID. Там использовалось оборудование с чемпионата мира, дополнительное оборудование не подключали. Паспорт болельщика заработает с первого матча», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, заявление на получение Fan ID можно будет подать с 4 июля на сайте Госуслуг.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. Первый домашний матч самарцы проведут в третьем туре – 31 июля они сыграют с московским «Торпедо».

Новость по теме
Стали известны условия оформления Fan ID. Заявление можно заполнить с 4 июля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022