Новичок «Оренбурга» Башич: в моих целях набрать побольше очков и побороться за трофей

20-летний боснийский полузащитник Иван Башич дал первый комментарий после перехода в «Оренбург».
«Две недели назад мне позвонил менеджер, который сказал мне об этом предложении, я его принял. Российская лига – большой вызов для меня и, безусловно, прогресс в моей карьере. Я азартный человек, всегда готов к новым вызовам, новым экспериментам.
Мне сейчас гораздо сложнее, чем было раньше, – новые трудности, новый тренер, новые требования. Чем быстрее я адаптируюсь, тем больше буду полезен для команды. А адаптация уже идёт, познакомился с некоторыми игроками, мы общаемся.
Про Премьер-Лигу и «Оренбург» не очень много знаю. Знаю только, что «Зенит» стал чемпионом, что «Оренбург» вышел в РПЛ, где, я надеюсь, клуб и останется. Ставлю перед собой цели постараться набрать как можно больше очков вместе с командой и побороться за трофей», – рассказал Башич в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, в пятницу, 24 июня, было объявлено о переходе полузащитника из клуба «Зриньски» (Мовстар, Босния и Герцеговина).
Первый матч в новом сезоне РПЛ «Оренбург» проведёт с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 16 июля.
- 27 июня 2022
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