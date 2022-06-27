Женская сборная России обыграла ЖФК ЦСКА в товарищеском матче

Сегодня, 27 июня, состоялся товарищеский матч между женской сборной России по футболу и ЖФК ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержала женская сборная России. Матч прошёл в Новогорске на учебно-тренировочной базе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

Счёт в конце первого тайма, на 45-й минуте, открыла футболистка сборной России Милена Болдырева. Она подкараулила ошибку на выходе из ворот голкипера ЦСКА Елизаветы Щербаковой. В начале второго тайма, на 50-й минуте, увеличила преимущество сборной России Надежда Смирнова. В эпизоде с этим голом на выходе ошиблась вышедшая на замену Татьяна Ананьева. На 63-й минуте Елизавета Лазарева сделала счёт крупным — 3:0. Один мяч футболисткам ЦСКА удалось отыграть на 80-й минуте встречи усилиями Виктории Шкоды.