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Руслан Нигматуллин рассказал, почему «Спартаку» не нужно приобретать нового вратаря

Руслан Нигматуллин рассказал, почему «Спартаку» не нужно приобретать нового вратаря
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Бывший вратарь национальной команды России Руслан Нигматуллин объяснил, почему московскому «Спартаку» не стоит приобретать нового голкипера в летнее трансферное окно, а также поделился мнением об уровне подготовки в академии клуба.

«На позицию вратаря игроки точно не нужны. Кто был третьим вратарём в прошлом сезоне? Свинов. Да, приезжал парень со спартаковской фамилией, чтобы посидеть в запасе целый сезон. Наверное, он выкинул год своей карьеры. Сейчас будет бороться за место в основном составе «Факела».

Что касается вратаря, возникает вопрос: «Зачем?» У третьего практически нет шансов играть. Я думаю, что эта позиция должна быть закрыта спартаковским воспитанником. Там хорошая школа, проходит много крепких вратарей. Не нужно брать кого-то другого. Я не знаком с творчеством Свинова. Вполне возможно, что он талантливый и способный вратарь. Но у меня сомнение, что он на голову сильнее своих же ровесников, которые есть в «Спартаке». Тот же Поплевченков, который поехал в «Кубань». В каждом году в «Спартаке» есть вратари уровня юношеских сборных. Если брать каких-то других, то они должны быть на голову сильнее. Такого нет.

Максименко выиграл Кубок в этом году, выйдя в основном составе. Я считаю, что он создаёт полноценную конкуренцию. Не вижу пропасти в уровне нынешних вратарей клуба. Поэтому конкуренция Селихова и Максименко ещё впереди», — приводит слова Нигматуллина «Спорт день за днём».

Напомним, новый сезон в Российской Премьер-Лиге начнётся 15 июля текущего года. В матче первого тура нового розыгрыша чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

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