Руслан Нигматуллин рассказал, почему «Спартаку» не нужно приобретать нового вратаря

Бывший вратарь национальной команды России Руслан Нигматуллин объяснил, почему московскому «Спартаку» не стоит приобретать нового голкипера в летнее трансферное окно, а также поделился мнением об уровне подготовки в академии клуба.
«На позицию вратаря игроки точно не нужны. Кто был третьим вратарём в прошлом сезоне? Свинов. Да, приезжал парень со спартаковской фамилией, чтобы посидеть в запасе целый сезон. Наверное, он выкинул год своей карьеры. Сейчас будет бороться за место в основном составе «Факела».
Что касается вратаря, возникает вопрос: «Зачем?» У третьего практически нет шансов играть. Я думаю, что эта позиция должна быть закрыта спартаковским воспитанником. Там хорошая школа, проходит много крепких вратарей. Не нужно брать кого-то другого. Я не знаком с творчеством Свинова. Вполне возможно, что он талантливый и способный вратарь. Но у меня сомнение, что он на голову сильнее своих же ровесников, которые есть в «Спартаке». Тот же Поплевченков, который поехал в «Кубань». В каждом году в «Спартаке» есть вратари уровня юношеских сборных. Если брать каких-то других, то они должны быть на голову сильнее. Такого нет.
Максименко выиграл Кубок в этом году, выйдя в основном составе. Я считаю, что он создаёт полноценную конкуренцию. Не вижу пропасти в уровне нынешних вратарей клуба. Поэтому конкуренция Селихова и Максименко ещё впереди», — приводит слова Нигматуллина «Спорт день за днём».
Напомним, новый сезон в Российской Премьер-Лиге начнётся 15 июля текущего года. В матче первого тура нового розыгрыша чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».
- 28 июня 2022
-
00:44
-
00:40
-
00:22
-
00:12
-
00:08
- 27 июня 2022
-
23:47
-
23:39
-
23:23
-
23:23
-
23:11
-
23:07
-
23:01
-
22:48
-
22:42
-
22:34
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
21:49
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:31
-
21:21
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:28
-
20:28
-
20:08