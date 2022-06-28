Владелец «Кардиффа» — о трансфере Бэйла: с Америкой очень сложно конкурировать

Винсент Тан, являющийся владельцем «Кардифф Сити», высказался о несостоявшемся трансфере в свой клуб валлийца Гарета Бэйла.

«Мы были очень заинтересованы в Гарете, он стал бы для нас большим усилением. Лично я думаю, что предложение «Лос-Анджелеса» было слишком привлекательным, чтобы он отказался. Но изначально он очень хотел приехать, дело было не в деньгах.

Мы сделали ему то, что, как нам казалось, было хорошим предложением, но, в конце концов, было очень сложно конкурировать с Америкой, когда там есть много крупных рекламодателей, много коммерческих сделок, которые были очень выгодны для Гарета Бэйла. Мы старались изо всех сил, но потерпели неудачу. Изначально с Гаретом дело было не в деньгах, он просто хотел помочь «Кардиффу» и помочь Уэльсу. Вот почему мы могли вести с ним переговоры. Он изо всех сил старался присоединиться к нам, но, в конце концов, я думаю, что предложение от «Лос-Анджелеса» было просто слишком большим, чтобы отказаться», — приводит слова Тана Mirror со ссылкой на talkSPORT.

Напомним, Гарет Бэйл стал игроком «Лос-Анджелеса» и подписал контракт с клубом на один год с возможностью продления.

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