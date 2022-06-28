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«Разнообразие нельзя убить». Фанаты «Волеренги» — о стрельбе в ночном клубе в Осло

«Разнообразие нельзя убить». Фанаты «Волеренги» — о стрельбе в ночном клубе в Осло
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Активные болельщики футбольного клуба «Волеренга» выступили с поддержкой пострадавших после стрельбы в ночном клубе в Осло 25 июня, в результате которой два человека погибли и 21 пострадал. Об этом сообщает Aftenposten.

Перед началом матча между «Волеренгой» и «Оддом» (0:1) игроки команд встали в центральный круг. Весь стадион почтил минутой молчания память жертв стрельбы в центре города в ночь на субботу. Группа активных болельщиков хозяев «Кланен» подготовила масштабный перфоманс с текстом «Разнообразие нельзя убить», а перед началом игры в воздух были запущены сигнальные ракеты всех цветов радуги.

Акция болельщиков на матче в Норвегии.

Акция болельщиков на матче в Норвегии.

Фото: Nicholas Bergh / AftenPosten.

Отмечается, что клуб, в котором произошла стрельба, пользовался популярностью у представителей ЛГБТ-сообществ.

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