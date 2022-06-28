«Вольфсбург» в летнее трансферное окно могут покинуть до шести игроков основного состава

«Вольфсбург» может расстаться с шестью игроками основного состава в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, новому главному тренеру клуба Нико Ковачу комфортно работать с составом из 22 человек. Сейчас в основной команде немецкого клуба числится 28 полевых игроков.
Сообщается, что в число тех футболистов, с которыми планирует расстаться главный тренер клуба, вошли Марин Понграчич, Жозуа Гилавоги, Кевин Мбабу, Эльвис Реджбечай, Феликс Нмеча, Омар Мармуш, Йосип Брекало и Анселмо Гарсия Макнальти.
Прошлый сезон Понграчич провёл на правах аренды в дортмундской «Боруссии». Его контракт рассчитан на два года.
Гилавоги и Мбабу вступают в последний год своих контрактов. Некоторые клубы Бундеслиги заинтересованы в подписании Гилавоги, в то время как недавно вышедший в Премьер-лигу «Фулхэм» заинтересован в подписании Мбабу.
Мармуш, Реджбечай и Брекало провели прошлый сезон на правах аренды и вступают в последний год своих контрактов. Однако Йосип Брекало, вероятно, останется в клубе из-за того, что главный тренер является его соотечественником.
- 28 июня 2022
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