«Вольфсбург» в летнее трансферное окно могут покинуть до шести игроков основного состава

«Вольфсбург» может расстаться с шестью игроками основного состава в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, новому главному тренеру клуба Нико Ковачу комфортно работать с составом из 22 человек. Сейчас в основной команде немецкого клуба числится 28 полевых игроков.

Сообщается, что в число тех футболистов, с которыми планирует расстаться главный тренер клуба, вошли Марин Понграчич, Жозуа Гилавоги, Кевин Мбабу, Эльвис Реджбечай, Феликс Нмеча, Омар Мармуш, Йосип Брекало и Анселмо Гарсия Макнальти.

Прошлый сезон Понграчич провёл на правах аренды в дортмундской «Боруссии». Его контракт рассчитан на два года.

Гилавоги и Мбабу вступают в последний год своих контрактов. Некоторые клубы Бундеслиги заинтересованы в подписании Гилавоги, в то время как недавно вышедший в Премьер-лигу «Фулхэм» заинтересован в подписании Мбабу.

Мармуш, Реджбечай и Брекало провели прошлый сезон на правах аренды и вступают в последний год своих контрактов. Однако Йосип Брекало, вероятно, останется в клубе из-за того, что главный тренер является его соотечественником.