Стартовали «Дни талантов Championat.com в Чертаново»

Футбольная школа «Чемпионата» совместно с «Чертаново» проводит «Дни талантов Championat.com в Чертаново» — ежегодные просмотры футболистов, которые хотят попасть в Академию.

Просмотр иногородних футболистов, претендующих на проживание в интернате Академии, стартовал сегодня и пройдёт до 30 июня 2022 года на стадионе «Арена Чертаново» (Москва, Сумской проезд, д. 26). Сегодня в программе спортивные тесты (бег на скорость, челночный бег, прыжки в длину и пр.).

На просмотр приехали 296 футболистов разных возрастов со всей России, в том числе победитель конкурса в группе ВК «Чемпионата» из г. Верхняя Пышма Свердловской обл. В течение трёх дней юных игроков ждут различные тесты, развлекательная программа и подарки от самого популярного спортивного портала России и Академии «Чертаново».