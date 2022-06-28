Стартовали «Дни талантов Championat.com в Чертаново»

Футбольная школа «Чемпионата» совместно с «Чертаново» проводит «Дни талантов Championat.com в Чертаново» — ежегодные просмотры футболистов, которые хотят попасть в Академию.
Просмотр иногородних футболистов, претендующих на проживание в интернате Академии, стартовал сегодня и пройдёт до 30 июня 2022 года на стадионе «Арена Чертаново» (Москва, Сумской проезд, д. 26). Сегодня в программе спортивные тесты (бег на скорость, челночный бег, прыжки в длину и пр.).
На просмотр приехали 296 футболистов разных возрастов со всей России, в том числе победитель конкурса в группе ВК «Чемпионата» из г. Верхняя Пышма Свердловской обл. В течение трёх дней юных игроков ждут различные тесты, развлекательная программа и подарки от самого популярного спортивного портала России и Академии «Чертаново».
- 28 июня 2022
-
14:45
-
14:40
-
14:38
-
14:35
-
14:34
-
14:29
-
14:18
-
14:11
-
13:52
-
13:52
-
13:47
-
13:37
-
13:26
-
13:19
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
12:35
-
12:33
-
12:21
-
12:15
-
11:54
-
11:48
-
11:36
-
11:34
-
11:31
-
11:15
-
11:11
-
11:08
-
10:55
-
10:54
-
10:35
-
10:26
-
10:05