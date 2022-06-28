Журналист — о решении игрока «ПСЖ» Гейе не играть в ЛГБТ-форме: в Сенегале он герой
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Сенегальский журналист Бакари Сиссе высказался о решении Идриссы Гейе не участвовать в матче с «Монпелье» в рамках 37-го тура Лиги 1 минувшего сезона из-за того, что ему пришлось бы надеть футболку в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией.
«Мы не должны забывать, что Идрисса Гана Гейе родился в Сенегале, он вырос там, получил там образование. В культурном отношении никто бы не понял, если бы он сделал что-то другое, кроме как отказался бы от игры. Сегодня Идрисса Гейе пользуется полной поддержкой всех сенегальцев, всех африканцев. Конечно, в Сенегале его воспринимали как героя. Для нас Идрисса Гана Гейе — герой.
Если бы Идрисса Гейе поступил иначе, что бы мы сказали? В этом случае мы были бы более шокированы», — приводит слова Сиссе RMC Sport.
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