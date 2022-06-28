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«Жаль, что мы в такое время живём». Мостовой — о шутке «Спартака» про Ларссона

«Жаль, что мы в такое время живём». Мостовой — о шутке «Спартака» про Ларссона
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на шутку пресс-службы красно-белых о Джордане Ларссоне. Представители московского клуба назвали шведского форварда «агентом №007: 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью».

«Сейчас время шуток. Я бы не сказал, что это красиво или некрасиво. Сейчас просто время такое. Главное, чтобы не превратились в футбольную нацию шуток со всем этим. Отовсюду выгнали и заблокировали, а мы сейчас только и будем, что шутить друг над другом. Это всё хорошо, но меру надо знать.

Матч «Динамо» с блогерами — это здорово, но давайте все будем так играть. В Европе этим не занимаются, там кубки выигрывают. Надо разделять немного. В нормальной форме шутить можно. Жалко, что мы в такое время живём», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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