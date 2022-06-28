«Монако» объявил о заключении контракта с форвардом «Ливерпуля» Такуми Минамино

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино перешёл в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. Соглашение 27-летнего японского футболиста с «Монако» рассчитано до июня 2026 года.

«Я очень рад присоединиться к «Монако». Мне не терпится открыть для себя новую среду и сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде», — отметил Минамино.

Напомним, Минамино выступал в «Ливерпуле» с 2020 года. В сезоне-2021/2022 нападающий сыграл в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2015 года Такуми вызывается в сборную Японии.

«Монако» по итогам минувшего сезона занял третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Чемпионом страны стал «ПСЖ». Новый розыгрыш чемпионата Франции начнётся 7 августа.