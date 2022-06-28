В «Химках» заявили, что в клуб не поступало предложений по Мирзову от «Сивасспора»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба нападающего Резиуна Мирзова. Форвард в прошлом сезоне забил три гола в 24 матчах Российской Премьер-Лиги.
«Надеюсь, что Резиуан присоединится к команде на втором сборе. Дискомфорта у него вроде бы нет, но будем консультироваться с медицинским штабом. Рисковать точно не будем.
Интерес со стороны «Сивасспора»? По нему никаких предложений в клуб не поступало. Мирзов — полноценный игрок «Химок», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что у игрока есть предложение из «Сивасспора». Первый сбор игрок пропустил из-за лечения в Сербии. «Химки» арендовали Мирзова из московского «Спартака» перед началом прошедшего сезона.
- 28 июня 2022
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