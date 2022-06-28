«Может говорить всё что угодно». Кечинов — о причинах нежелания Мозеса приезжать в Россию

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о причинах невозвращения полузащитника Виктора Мозеса в стан красно-белых. Ранее «Чемпионат» сообщал, что одной из причин является отказ супруги футболиста отпускать его в Россию.

«Если у тебя есть контракт с клубом, который платит тебе огромную зарплату, то надо всё решить по-человечески. Нужно приехать и объясниться, прийти к какому-то общему знаменателю. Если договоритесь, то потом уже расставаться. Но не так, как сейчас поступает Мозес. Говорить он может всё что угодно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Виктор Мозес стал футболистом «Спартака» осенью 2020 года. В составе красно-белых нигерийский полузащитник принял участие в 33 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач.