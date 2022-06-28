Хави — о возможном продлении контракта Дембеле с «Барселоной»: всё зависит от него
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Главный тренер «Барселоны» Хави после встречи с агентом нападающего Усмана Дембеле не стал комментировать ход переговоров о продлении контракта с игроком.
«Ничего не могу сказать. Всё зависит от Дембеле», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, действующее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает через два дня. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению по новому контракту из-за запросов Дембеле по зарплате в каталонском клубе.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года форвард вызывается в национальную команду Франции.
«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч:
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