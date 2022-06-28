Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави — о возможном продлении контракта Дембеле с «Барселоной»: всё зависит от него

Хави — о возможном продлении контракта Дембеле с «Барселоной»: всё зависит от него
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави после встречи с агентом нападающего Усмана Дембеле не стал комментировать ход переговоров о продлении контракта с игроком.

«Ничего не могу сказать. Всё зависит от Дембеле», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, действующее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает через два дня. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению по новому контракту из-за запросов Дембеле по зарплате в каталонском клубе.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года форвард вызывается в национальную команду Франции.

«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022