Осинькин: наши иностранцы обещают, что останутся

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак». Он оценил перспективы хавбека Сергея Пиняева с учётом новых реалий.

«Мы надеемся, что трансферы будут. Мы пытаемся заменить наших лидеров. Не будем покупать дорогостоящих футболистов. Наша задача – найти таких игроков и в таком возрасте, когда они будут голодными до футбола, будут прогрессировать. Мы постараемся им создать достойные условия, чтобы они могли расти.

У нас команда даже по статистическим оценкам имела меньше всех иностранцев. Мы не имеем с этим проблем. Наши иностранцы обещают, что останутся у нас. Кроме Пиняева, у нас много футболистов, я бы хотел, чтобы у нас ко всем было ровное отношение. А Пиняев должен, как и все, голами и передачами обращать на себя внимание. У него сейчас ушёл конкурент – Зиньковский. Сегодня он начинал уже в первом тайме. Всё идёт к тому, что Сергей сможет бороться за своё место в составе. Но гарантированных мест нет. Пусть доказывает», — приводит слова тренера пресс-служба самарцев.

Антон Зиньковский в текущее летнее трансферное окно покинул самарский клуб и перебрался в состав «Спартака». По итогам первенства-2021/2022 полузащитник стал лучшим ассистентом турнира.