Маурицио Сарри: «святость» атмосферы в раздевалке исчезла с появлением соцсетей

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дал комментарий насчёт влияния социальных сетей на атмосферу в коллективе, а также рассказал о ситуации в раздевалке команды из-за увеличившегося количества матчей в связи с возвращением в еврокубки.



«Динамика значительно изменилась за последние 10-15 лет, то есть с появлением социальных сетей. Такие изменения особенно сильно повлияли на молодых игроков, теперь можно сказать, что «святость» атмосферы в раздевалке по сути устранена. Когда я начинал свою тренерскую карьеру в 1991 году, я и представить себе не мог, что такое вообще мобильный телефон.



Честно говоря, у нас в «Лацио» не было серьёзных конфликтов в раздевалке. За пять-шесть лет команда привыкла к одному способу работы, порядку, а теперь должна приспособиться к совершенно иному подходу. Из-за большого количества матчей у нас не было много времени на тренировках. Как только мы не были вынуждены играть два матча в неделю, ситуация сразу улучшалась», — сказал Сарри в интервью Football Italia.

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