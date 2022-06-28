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Маурицио Сарри: сезон-2022/2023 будет аномальным

Маурицио Сарри: сезон-2022/2023 будет аномальным
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от сезона-2022/2023, который будет осложнён чемпионатом мира в Катаре. Мундиаль пройдёт с 21 ноября по 18 декабря, то есть клубный сезон будет прерван и завершится позже обычного.

«Список матчей выглядит тяжёлым на бумаге, но по сути он зависит от формы игроков в конкретный момент времени, поэтому трудно сказать что-то наверняка. Совершенно очевидно, что это аномальная ситуация, но она одинаковая для всех.

Мы проведём три месяца физической подготовки, затем прервёмся на большой срок и начнём заново. Вообще, идея с проведением чемпионата мира в такие даты не выглядит хорошо», – сказал Сарри в интервью Football Italia.

Напомним, ЧМ-2022 станет первым в истории мундиалем в северном полушарии, который будет проведён осенью и зимой.

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