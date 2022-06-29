«Спартак» объявил о переходе хавбека Оганесяна в «Оренбург» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды, сообщается на официальном сайте красно-белых.



Арендное соглашение 20-летнего футболиста рассчитано на один сезон. У «Оренбурга» будет право выкупа контракта Оганесяна.

«Желаем Степану удачно проявить себя в «Оренбурге» на уровне РПЛ!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, Оганесян стал игроком «Спартака» в 2019 году. В прошлом сезоне полузащитник играл в составе «Спартака-2» и принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги, забив шесть голов. «Оренбург» по итогам сезона-2021/2022 вышел в Российскую Премьер-Лигу. В матче первого тура нового розыгрыша РПЛ оренбургский клуб сыграет с «Крыльями Советов».