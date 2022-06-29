Форвард «Лос-Анджелеса» Вела: в МЛС непросто. Бэйлу придётся много работать

Нападающий клуба «Лос-Анджелес» Карлос Вела поделился мнением о переходе в команду МЛС форварда Гарета Бэйла.



«В этой лиге приходится много работать физически. Если Бэйл будет в хорошей форме, с серьёзным настроем и самоотдачей, он будет очень важен для команды, потому что Гарет — сильный футболист, игравший в «Реале». Об этом не нужно много говорить. Я знаю, насколько хорош Бэйл. Единственное, что могу сказать, — ему придётся много работать, потому что в МЛС непросто. Это не такой лёгкий чемпионат, как многие думают», — приводит слова Велы Daile Mail.



Напомним, Бэйл заключил контракт с клубом «Лос-Анджелес» 27 июня. Соглашение форварда с клубом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон. Ранее валлийский футболист выступал в составе мадридского «Реала».

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