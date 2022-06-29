«До скорой встречи, «Зенит». Юри Алберто попрощался с санкт-петербургским клубом

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, перешедший на правах аренды в бразильский «Коринтианс», попрощался с клубом из Санкт-Петербурга.
«До скорой встречи, «Зенит», — написал 21-летний форвард у себя в соцсетях, сопроводив текст видеонарезкой лучших моментов в сине-бело-голубой футболке.
Напомним, «Зенит» достиг договорённости с «Коринтиансом» о двусторонней аренде. В санкт-петербургскую команду перейдут вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан. Арендное соглашение начнёт действовать с июля нынешнего года, когда игроки «Коринтианса» прибудут в Россию для прохождения медицинского обследования и заключения контрактов с «Зенитом».
Юри Алберто выступал за сине-бело-голубых с января текущего года. В 16 матчах за «Зенит» форвард забил семь голов и отдал четыре передачи.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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