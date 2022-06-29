В ЦСКА объяснили, почему Набабкин, Мухин, Кучаев и Ушаков не сыграют с «Зенитом»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему защитник Кирилл Набабкин, полузащитники Максим Мухин и Константин Кучаев, а также нападающий Егор Ушаков не сыграют в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Зенитом».



«Есть небольшие повреждения у нескольких наших футболистов. Сегодня Максим Мухин из-за небольшого воспаления мышц бедра, Егор Ушаков и Константин Кучаев тоже из-за контузии кости пропускают игру. В ближайшее время ожидаем их в общей группе.



У Кирилла Набабкина повреждение чуть более серьёзное, но надеемся, что в течение 7-10 дней он приступит к тренировкам на поле. А динамику процесса будем потом сообщать. Надеемся, что всё обойдётся и будет хорошо», — сказал Безуглов в интервью клубной пресс-службе.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ: