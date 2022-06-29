ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч предсезонного турнира

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».



ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов, Бистрович, Карраскаль, Обляков, Эджуке, Заболотный.



«Зенит»: Одоевский, Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Малком, Сергеев.



Напомним, в турнире участвуют «Зенит», «Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. «Нижний Новгород» и «Сочи» набрали по одному очку и делят вторую/третью строчку. ЦСКА ещё не провёл ни одной игры в турнире, армейцы на последнем месте.