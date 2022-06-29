Смолов — Овечкину перед «Амкалом»: замахиваешься и стоишь, как у себя в офисе
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Нападающий футбольного «Динамо» Фёдор Смолов перед матчем с любительской командой «Амкал» поговорил с игроком хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. В товарищеской игре хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён.
«Смотри, Сань, угол штрафной: замахиваешься и по проверенной стоишь, как у себя в офисе», – сказал Смолов Овечкину в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.
Овечкин заключил контракт с «Динамо» на одну игру. Позже Овечкин признался, что исполнил свою мечту, сыграв за футбольный клуб «Динамо». Клубы сыграли матч в субботу, в котором бело-голубые обыграли команду блогеров «Амкал» со счётом 5:0. Голами отличились Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Николай Комличенко.
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