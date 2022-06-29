Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам не нужен Fan ID». Болельщики ЦСКА скандируют кричалку во время матча с «Зенитом»

«Нам не нужен Fan ID». Болельщики ЦСКА скандируют кричалку во время матча с «Зенитом»
Комментарии

Болельщики московского ЦСКА скандируют кричалку против введения паспорта болельщика (Fan ID) во время матча предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Зенитом».

«Нам не нужен Fan ID», — гласит кричалка фанатов армейцев.

Напомним, 1 июня вступил закон в введения паспорта болельщиков для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. На внедрение данной системы в 2021-2022 годах было выделено 773 млн рублей. Активные фанаты большинства клубов Российской Премьер-Лиги объявили о бойкоте матчей чемпионата России из-за введения паспорта болельщиков.

Победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку также вошли «Сочи» и «Динамо».

Новость по теме
Канделаки ответила на критику за призыв оформить Fan ID. Ранее об этом говорила Салихова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022