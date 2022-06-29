«Нам не нужен Fan ID». Болельщики ЦСКА скандируют кричалку во время матча с «Зенитом»

Болельщики московского ЦСКА скандируют кричалку против введения паспорта болельщика (Fan ID) во время матча предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Зенитом».



«Нам не нужен Fan ID», — гласит кричалка фанатов армейцев.



Напомним, 1 июня вступил закон в введения паспорта болельщиков для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. На внедрение данной системы в 2021-2022 годах было выделено 773 млн рублей. Активные фанаты большинства клубов Российской Премьер-Лиги объявили о бойкоте матчей чемпионата России из-за введения паспорта болельщиков.



Победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку также вошли «Сочи» и «Динамо».

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