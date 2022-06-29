«Барселона» и «Арсенал» всё ещё рассчитывают на подписание Рафиньи

Стали известны детали переговоров между руководством «Челси» и нападающим «Лидса» Рафиньей. О них сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, боссы лондонцев ожидают ответа Рафиньи после того, как согласовали сумму трансфера с «Лидсом». «Барселона» и «Арсенал» не сдаются и будут пытаться перехватить бразильца до самого конца. Ранее сообщалось, что каталонцы согласовали личные условия контракта с Рафиньей четыре месяца назад.

В минувшем сезоне Рафинья провёл за «павлинов» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Контракт бразильского форварда с англичанами рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Рафиньи заинтересованы «Барселона» и «Арсенал».