«Коринтианс» объявил о переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто

Нападающий «Зенита» Юри Алберто перешёл в бразильский «Коринтианс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Сан-Паулу. 7 июля состоится официальная презентация 21-летнего футболиста.
Отметим, что российский и бразильский клуб достигли договорённости о двусторонней годичной аренде. В клуб из Санкт-Петербурга перейдут голкипер Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан. Арендное соглашение вступит в силу с июля текущего года, когда футболисты «Коринтианса» прибудут в Санкт-Петербург для прохождения медицинского обследования и подписания контрактов с сине-бело-голубыми.
Напомним, Алберто выступал за «Зенит» с января нынешнего года, перейдя из «Интернасьонала». В 16 матчах за клуб бразилец забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.
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