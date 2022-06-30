В «Зените» сообщили, что нападающий Кассьерра успешно прошёл медосмотр
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переходе нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в петербургский клуб.
«Кассьера успешно прошёл медосмотр. Ждите объявления в ближайшее время», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» заплатит за трансфер Кассьерры € 5 млн и заключит с игроком контракт по схеме «3+1». Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из «Белененсеша» в 2021 году. В минувшем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
Он стал лучшим бомбардиром «барсов» в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги.
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