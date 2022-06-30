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В «Спартаке» рассказали, когда ждать новостей о будущем Виктора Мозеса

В «Спартаке» рассказали, когда ждать новостей о будущем Виктора Мозеса
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о тренировочном процессе, который команда проходит на сборах. Также он сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о будущем полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Обстановка хорошая, все тренируются с большим желанием. Подробно уже расскажет главный тренер на пресс-конференции.

По Мозесу нам пока нечего добавить к тому, что мы объявляли. Думаю, новости о Викторе Мозесе появятся в ближайшее время», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что Виктор Мозес не принимает участия в открытой тренировке «Спартака». Пресс-служба команды сообщила, что разбирается в причинах отсутствия игрока на сборах.

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