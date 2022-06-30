«Атлетик» Бильбао официально объявил о назначении Вальверде

Эрнесто Вальверде назначен на пост главного тренера клуба «Атлетик» Бильбао, сообщает пресс-служба команды.

Специалист ранее уже возглавлял басков на протяжении четырёх сезонов: с 2013 по 2017 год. Под его руководством «Атлетик» провёл 213 матчей, одержав победы в 101 из них. В 2015 году баскский клуб при Вальверде выиграл Суперкубок Испании.

Фото: «Атлетик» Бильбао

С лета 2017 года по январь 2020-го Вальверде возглавлял «Барселону», за которую выступал во время своей карьеры игрока. При нём каталонский клуб дважды стал чемпионом Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны. С января 2020 года Вальверде не тренировал ни одну команду.

Напомним, в прошлом сезоне «Атлетик» занял восьмое место в Примере, поэтому не сыграет ни в одном из еврокубковых турниров.