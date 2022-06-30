Зиньковский рассказал, с кем общается в «Спартаке» больше остальных

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, с кем общается в клубе больше остальных. Он выделил нападающих красно-белых Александра Соболева и Квинси Промеса. Также он объяснил, почему больше всего коммуницирует именно с этими игроками.
«С кем уже наладил контакт в команде? С Соболевым, конечно. С ним больше общаемся, потому что взаимодействовали в «Крыльях». С Квинси тоже — это вообще топ-игрок», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Антон Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Полузащитник перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» нынешним летом. Красно-белые откроют официальный сезон матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Он запланирован на 9 июля.
- 30 июня 2022
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