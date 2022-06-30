Антон Зиньковский объяснил, почему решил перейти в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что сподвигло его на переход в московский клуб из «Крыльев Советов». Также футболист рассказал, как именно проходили сами переговоры.



«Кто из «Спартака» был настойчивее при переговорах? Мне позвонил агент, сказал, что есть «Спартак», есть ещё другой вариант. Я сказал: «Давайте посмотрим «Спартак» — и всё. Потом уже более детально переходили к обсуждению. Мне никто не звонил, только мой агент. Получается, что да: услышал, что интересуется «Спартак», и это стало основной мотивацией. До финансовой части вопроса даже не дошло. Потом уже дальше детально обсуждали, это стандартно происходит», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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