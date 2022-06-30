Кассьерра: узнал об интересе «Зенита» около месяца назад

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, как принял решение перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Чувствую себя превосходно! Я счастлив перейти в такой большой клуб, как «Зенит». Думаю, в прошлом сезоне мне удалось здорово проявить себя, это был отличный год. Надеюсь, с первых же дней в новом клубе я продолжу в том же духе.

Узнал об интересе ко мне около месяца назад, и с каждым днём этот интерес становился всё сильнее. Я сразу же решил, что хочу перейти в «Зенит» — и вот я здесь. Безумно этому рад, как и вся моя семья! Очень хочется скорее начать тренироваться с командой и показывать себя с лучшей стороны», — цитирует колумбийца пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с колумбийцем заключён по схеме «3+1».