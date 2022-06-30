Кассьерра: узнал об интересе «Зенита» около месяца назад
Поделиться
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, как принял решение перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
«Чувствую себя превосходно! Я счастлив перейти в такой большой клуб, как «Зенит». Думаю, в прошлом сезоне мне удалось здорово проявить себя, это был отличный год. Надеюсь, с первых же дней в новом клубе я продолжу в том же духе.
Узнал об интересе ко мне около месяца назад, и с каждым днём этот интерес становился всё сильнее. Я сразу же решил, что хочу перейти в «Зенит» — и вот я здесь. Безумно этому рад, как и вся моя семья! Очень хочется скорее начать тренироваться с командой и показывать себя с лучшей стороны», — цитирует колумбийца пресс-служба сине-бело-голубых.
Контракт с колумбийцем заключён по схеме «3+1».
Новость по темеКассьерра: узнал об интересе «Зенита» около месяца назад
Комментарии
- 30 июня 2022
-
15:23
-
15:19
-
15:15
-
15:03
-
14:47
-
14:40
-
14:36
-
14:21
-
14:06
-
14:04
-
14:01
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:06
Партнерский контент