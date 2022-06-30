Кечинов отреагировал на слова Глушенкова, который заявил, что рад уйти из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Максима Глушенкова, который перешёл в «Крылья Советов».



«Понятное дело, когда ты не играешь в команде, а принадлежишь ей, то эта ситуация не устраивает футболиста. Так как у Глушенкова был долгосрочный контракт, он ждал, когда у него всё закончится. Понять Максима можно.



Но зачем так говорить? Можно просто молча всё сделать. Перешёл и перешёл — не получилась история. Тут от человека зависит, поэтому такая ситуация», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Глушенков заявил, что он рад своему уходу. «Я давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» всё нравится», – сказал Максим.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Глушенков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. В составе самарского клуба он провёл 29 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.