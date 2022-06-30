ЦСКА выиграл финальный суд у организации, которая хотела, чтобы клуб признали банкротом

Состоялось финальное заседание суда по поводу разбирательств ПФК ЦСКА и ООО «Бета». Организация требовала признать футбольный клуб банкротом и взыскать с него крупную сумму. Суд отказал компании «Бета» в требованиях, сообщается в решении Верховного суда РФ.

Напомним, ранее суд взыскал с ЦСКА в пользу компании более 348 млн рублей. ООО «Бета» — правопреемник ООО «Ф-Групп» — обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».

Изначально апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ООО «Бета», получившего права требования от «Ф-Групп» по цессии, на принятое в январе 2021 года решение арбитражного суда Москвы полностью отклонить иск. Суд изменил решение первой инстанции и взыскал с ЦСКА 348 млн рублей из 491 млн, которых требовали с клуба. Позже ЦСКА обжаловал это решение. Дело завершилось в пользу армейского клуба.