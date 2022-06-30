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Защитник Роман Евгеньев покинул «Динамо» на правах свободного агента

Защитник Роман Евгеньев покинул «Динамо» на правах свободного агента
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23-летний защитник «Динамо» Роман Евгеньев покинул московский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте бело-голубых. У футболиста истёк контракт с «Динамо».

«Футбольный клуб «Динамо» благодарит Романа за профессиональное отношение к делу, самоотдачу на поле и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Евгеньев является воспитанником московского клуба. Роман выступал за основной состав «Динамо» с 2018 года. Три раза футболист выводил команду с капитанской повязкой. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В сезоне-2021/2022 Евгеньев сыграл в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

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